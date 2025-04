Manisa'da olay, Turgutlu ilçesi Bozkurt Mahallesi Saruhan Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Önceden husumetli olan baba Ayhan Ok ile oğlu Ahmet Ok arasında çıkan kavgada baba Ayhan Ok, oğlu Ahmet Ok'u silah ile vurarak yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, hastaneye kaldırılan Ahmet Ok yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI BABA GÖZALTINA ALINDI Oğlunu silahla vurarak öldüren baba Ayhan Ok polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.