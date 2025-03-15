Manisa FK - Pendikspor: 2-0 (MAÇ SONUCU)
Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında ağırladığı Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yendi. Ege ekibi ligde 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor’u 2-0 mağlup etti.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Kadir Beyaz, Salih Burak Demirel
Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Yusuf Talum, Arslanagic, Bartu Göçmen, Umut Erdem, Toure, Cissokho, Fofana (Dk. 78 Ramirez), Oğuz Gürbulak (Dk. 78 Ensar Akgün), Muhammed Enes Kiprit (Dk. 60 Osuji), Minchev (Dk.90 Kaan Kanak)
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Samet Asatekin (Dk. 46 Murat Akça), Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Sequeira, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç (Dk. 78 Efe Sayhan), Topalli, Mete Kaan Demir (Dk. 60 Bekir Karadeniz), Del Valle, Eze
Goller: Dk. 24 ve Dk.74 Minchev (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 38 Eze, Dk. 40 Samet Asatekin (Siltaş Yapı Pendikspor) Yusuf Talum (Manisa FK)