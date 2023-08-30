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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Manisa FK Manisa FK Jetmir Topalli'yi kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Manisa FK Jetmir Topalli'yi kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Kosovalı forvet Jetmir Topalli'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 22:31 Güncelleme: 30.08.2023 - 22:31
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        Manisa Topalli'yi kadrosuna kattı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, kadrosunu Jetmir Topalli ile güçlendirdi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbulspor forması giyen 25 yaşındaki Kosovalı hücum oyuncusu ile sezon sonuna kadar anlaşma imzalandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Topalli, Manisa'ya şampiyonluk için geldiğini belirterek, "Manisa Futbol Kulübü’nde daha önce birlikte oynadığım arkadaşlarım var. Onlardan çok güzel referanslar aldım. Hedefi, Süper Lig olan bir takıma şampiyonluk için geldim. Takım arkadaşlarımla birlikte çok çalışıp hedefimize ulaşacağız." diye konuştu.

        Manisa FK İdari Direktörü Nderim Nexhipi de Topalli'nin İstanbulspor formasıyla Süper Lig'e yükselme tecrübesi yaşadığını hatırlatarak, "Jetmir Topalli, uzun yıllardır Türkiye’de futbol oynuyor ve bu ligi iyi biliyor. Bu ligde şampiyonluk yaşamış bir isim. Manisa Futbol Kulübü formasıyla da bu başarısını tekrarlayacağına inanıyorum. Kendisine Manisa Futbol Kulübü formasıyla başarılı bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.

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