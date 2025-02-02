Manisa FK: 2 - Fatih Karagümrük: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Manisa FK ile Fatih Karagümrük, 2-2 berabere kaldı. Daniel Ramirez ile Umut Erdem'in golleriyle 2-0 öne geçen Manisa FK, Talha Ülvan ve Marius Doh'un gollerine engel olamayarak skoru koruyamadı. Bu sonuçla birlikte 90+2. dakikada Daniel Ramirez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Manisa FK puanını 30'a, 2. sırada yer alan Fatih Karagümrük ise 39'a yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Manisa FK ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.
Ev sahibini 2-0 öne geçiren golleri 8'de Daniel Ramirez ve 18'de Umut Erdem atarken, konuk ekibe beraberliği getiren golleri 34'te Talha Ünvan ve 38. dakikada Marius Doh kaydetti.
İstanbul temsilcisinde forma giyen Daniel Ramirez, 90+2. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte zirve yarışında olan Fatih Karagümrük puanını 39'a, Manisa FK ise 30'a yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Manisa FK, Adanaspor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük, evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.