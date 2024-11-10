Manisa FK: 2 - Erzurumspor FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Manisa FK, evinde Erzurumspor FK'yı 2-0 mağlup etti. Muhammed Kiprit ve Kwasi Wriedt'in golleriyle kazanan Manisa FK, puanını 17'ye yükseltti. Erzurumspor FK ise haftayı 22 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Manisa FK ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs'ta oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Manisa FK oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 1'de Muhammed Kiprit ve 56. dakikada Kwasi Wriedt attı.
Bu sonucun ardından Manisa FK puanını 17'ye yükseltirken, Erzurumspor FK ise 22 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Ege temsilcisi, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Erzurumspor FK, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.