Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satanlara yönelik operasyon düzenledi.

AA'nın haberine göre; belirlenen adreste arama yapan ekipler, 61 gram uyuşturucu ele geçirdi, H.D. (49), N.D. (45) ve A.D'yi (17) gözaltına aldı.

A.D'nin, "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan arama kaydının bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.