Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Manisa'da üniversiteli genç tren garında bıçaklandı

Manisa'da üniversite öğrencisi genç, husumetli olduğu kişi tarafından tren garında bıçaklandı

Giriş: 25.01.2023 - 00:52 | Güncelleme: ABONE OL
Manisa'da üniversiteli genç tren garında bıçaklandı
Üniversiteli genç tren garında bıçaklandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üniversite öğrencisi tren garında uğradığı saldırı sonucu bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan E.A. (21) 2. Anafartalar Mahallesi'ndeki tren garında husumetli olduğu öğrenilen Hüseyin Ş. (20) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan E.A, Hüseyin Ş'yi iki bacağından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; Hüseyin Ş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan Hüseyin Ş'nin Uşak Üniversitesinde öğrenim gördüğü, sınavına yetişmek için garda tren beklediği öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kuru pasta içinde uyuşturucu ele geçirildi
Kuru pasta içinde uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'de otomobil yayalara çarptı: 3 yaralı
Edirne'de otomobil yayalara çarptı: 3 yaralı
Fabrikadaki grev Cumhurbaşkanı kararıyla ertelendi
Fabrikadaki grev Cumhurbaşkanı kararıyla ertelendi
Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 16 tutuklama
Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 16 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.