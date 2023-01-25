Üniversiteli genç tren garında bıçaklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üniversite öğrencisi tren garında uğradığı saldırı sonucu bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan E.A. (21) 2. Anafartalar Mahallesi'ndeki tren garında husumetli olduğu öğrenilen Hüseyin Ş. (20) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan E.A, Hüseyin Ş'yi iki bacağından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; Hüseyin Ş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan Hüseyin Ş'nin Uşak Üniversitesinde öğrenim gördüğü, sınavına yetişmek için garda tren beklediği öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.