Manisa'da TIR ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 3 yaralı
Manisa Turgutlu'da TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Manisa'nın Turgutlu ilçesi, İzmir-Ankara Karayolu üzeri Çepnidere Kavşağı'nda saat 01.00 sıralarında İbrahim Ekin (21) yönetimindeki otomobil ile İbrahim Demir (33) yönetimindeki TIR çarpıştı.
DHA'nın haberine göre, çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil refüje çıkarak durabildi. Kazada TIR Şoförü İbrahim Demir ile otomobilde bulunan İbrahim Ekin, sürücünün babası Ümit Ekin (44) ve Veysel Okkay (19) yaralandı.
19 YAŞINDAKİ GENÇ, HAYATINI KAYBETTİ
Otomobilin sağ koltuğunda sıkışan Okkay, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden kurtarılırken, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.
3 Yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Okkay'ın cenazesi gerekli incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.