Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da TIR ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Manisa'da TIR ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 3 yaralı

        Manisa Turgutlu'da TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 06:28 Güncelleme: 04.10.2025 - 06:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        TIR ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Turgutlu ilçesi, İzmir-Ankara Karayolu üzeri Çepnidere Kavşağı'nda saat 01.00 sıralarında İbrahim Ekin (21) yönetimindeki otomobil ile İbrahim Demir (33) yönetimindeki TIR çarpıştı.

        DHA'nın haberine göre, çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil refüje çıkarak durabildi. Kazada TIR Şoförü İbrahim Demir ile otomobilde bulunan İbrahim Ekin, sürücünün babası Ümit Ekin (44) ve Veysel Okkay (19) yaralandı.

        19 YAŞINDAKİ GENÇ, HAYATINI KAYBETTİ

        Otomobilin sağ koltuğunda sıkışan Okkay, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden kurtarılırken, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

        3 Yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Okkay'ın cenazesi gerekli incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Manisa
        #Turgutlu
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa