Manisa'da şampiyonluk kutlamalarında silahlı kavga: 1 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında çıkan kavga sonucu silahla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Bulvarı üzerindeki şampiyonluk kutlamaları sırasında iki grup arasında tartışma çıktı.

AA'nın haberine göre, Hanımeli Sokak'ta devam eden tartışmanın büyümesi üzerine M.G, yanında bulunan tabanca ile Abdülsamet Öz'ü (28) boynundan yaraladı.

Öz, çevredeki vatandaşlar tarafından otomobille Turgutlu Devlet Hastanesine götürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay sonrası kaçan M.G, bir süre sonra polis ekiplerine teslim oldu.

Tedavisi devam eden Abdülsamet Öz'ün hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.