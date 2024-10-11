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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da otomobilin çarptığı motosikletli kurye hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Manisa'da otomobilin çarptığı motosikletli kurye hayatını kaybetti

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin çarptığı 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 22:22 Güncelleme: 11.10.2024 - 22:22
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        Motosikletli kurye kaza kurbanı
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        Manisa'daki kazada Ege K'nin kullandığı otomobil, Mimar Sinan Bulvarı'ndaki Uncubozköy Mahallesi Kavşağı'nda motosikletli kurye Hasan Emre'nin (27) idaresindeki motosiklete çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Emre'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen otomobil sürücüsü Ege K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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