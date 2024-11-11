Veteriner Hekim Uğur Dilik, "Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce kurumumuza resmi yazı ile mavi dil adı verilen viral hastalık bulunan mahalleler bildirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak hastalığın yayılmasını önlemek adına bu hastalıkla mücadelemizi başlatmıştık. Hastalığın yoğun olarak görüldüğü mahallelerimizde ilaçlama çalışmalarımızı yaptık. Rutin ilaçlama uygulamalarımızın dışında hedef canlıya özel, besihaneler ve etrafı başta olmak üzere 3 gün boyunca 12 ekibimizle 111 mahallede ilaçlama uygulaması gerçekleştirdik. Karasinek tuzağı ile ip tuzağı, gübre ve çöp ilaçlamalarını yaparak yurttaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Yaptığımız çalışmaların etkisini de bu haftadan itibaren görmeye başladık. Muhtarlarımızdan gelen bilgiler doğrultusunda hastalık popülasyonunda azalma olduğunu öğrendik" dedi.