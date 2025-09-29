Manisa'da kaza: 5 ölü, 6 yaralı
Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Manisa’nın Salihli'nin Caferbey Mahallesi yakınlarında bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle karşı şeride geçerek kamyonetle çarpıştı.
Kazada otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti, kamyonetteki 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen araçlardaki kişilerin kimliklerini belirleme çalışmaları sürüyor.
