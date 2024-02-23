Manisa'da katliam gibi kaza! 3 can kaybı var

Manisa'da otomobil ile TIR çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Manisa'da katliam gibi bir kaza meydana geldi. Olayda bir otomobil ile TIR çarpıştı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralandı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Cengiz Akalın idaresindeki otomobil, Akhisar-Gölmarmara kara yolu Beyoba Kavşağı'nda, M.R.C'nin (26) kullandığı TIR ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
TARIŞ İŞÇİSİ OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ
Otomobildeki Hafize Akalın (56), Fatma D. (45) ve Ayşe Dedeoğlu (53), kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücüler ve otomobildeki Halil İbrahim D. ambulansla Akhisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik Gölmarmara istikametine bir süre tek şeritten sağlandı. Cenazeler, otopsi için Akhisar Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kazaya karışan otomobildekilerin tarım işçisi olduğu öğrenildi.