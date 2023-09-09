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        Haberler Gündem Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı - Güncel haberler

        Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 05:45 Güncelleme: 09.09.2023 - 05:45
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        Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
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        Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        YANGIN HIZLA BÜYÜDÜ

        Depolanan yanıcı kimyasalların da tutuşmasıyla yangın hızla büyüdü.

        BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        YANGIN SÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR

        Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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