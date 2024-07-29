Manisa'da feci kaza: Kardeşleri ölüm ayırdı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 3 kardeşten 1'i hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.
Manisa'da Aydın Çelik'in kullandığı otomobil, İstanbul-İzmir otoyolunun Turgutlu bölümünde, aynı yönde ilerleyen M.L'nin kullandığı TIR'a arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, otomobildeki Hayrettin Çelik'in (48) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü Aydın Çelik ile Cengiz Çelik hastaneye kaldırıldı.
Ölen Hayrettin Çelik ile yaralanan Aydın ve Cengiz Çelik'in kardeş olduğu öğrenildi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.