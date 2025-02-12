Manisa'da dijital dönüşüm uygulamaları tanıtıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kentte yaşayanların belediye hizmetlerine erişimini kolaylaştırması için geliştirilen mobil uygulamaları tanıttı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Kültür Merkezi Lale Salonu'nda düzenlenen Dijital Dönüşüm Lansmanı toplantısında halkın belediye hizmetlerine daha hızlı, kolay ve etkin bir şekilde ulaşmasını sağlayacak 12 projesini tanıttı.

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yönetim tarzını, halka yaklaşımı, hizmete bakışı yeniden şekillendirerek, Manisa'nın ihtiyaçlarına odaklanan yeni bir yol haritası belirlediklerini belirterek, "İçinde yaşadığımız bu hızlı değişim çağında, şehirlerin de bu değişime ayak uydurması, yurttaşların hayatını kolaylaştıracak, yaşam kalitesini artıracak çözümler üretmesi kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmiştir. Biz de bu bilinçle hareket ettik ve Manisa’mızı dijital dönüşümün öncüsü yapmak için 10 ay önce ekibimizle birlikte yola çıktık. Hayata geçireceğimiz projeleri kendi öz kaynaklarımızla, ekiplerimizle gerçekleştirdik. Halkımızın ihtiyacı, onların hayatını kolaylaştıran günlük gördüğümüz sorunları çözmek için projeler hazırladık. Bu 12 projeyle biz artık Manisalı vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıran bir kurum haline geldik. Bunların devamı da gelecek" dedi.

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Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, tanıtımı yapılan projelerinden biri, doğal afetler ve acil durumlar için geliştirilen "Manisa İçin Acil" uygulaması oldu. Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğuna dikkat çeken Zeyrek, Manisa'nın da yüksek riskli bölgelerden biri olduğunu belirterek, afet anlarında hızla müdahale edebilmek için bu uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Manisa'nın ulaşım altyapısını güçlendirmek ve şehir içi ulaşımı daha pratik hale getirmek amacıyla geliştirilen "Manisa İçin Ulaşım" uygulaması ile vatandaşlar, otobüs duraklarının konumlarını, hat bilgilerini ve sefer saatlerini anlık olarak takip edebilecek. Uygulama, canlı trafik yoğunluğu ile alternatif güzergâh önerileri de sunacak. Durağa ve otobüslere yerleştirilen QR kodlarla entegre çalışan Manisa İçin QR özelliği sayesinde de vatandaşlar, akıllı telefonlarıyla QR kodu tarayarak, bekledikleri otobüsün kaç dakika içinde geleceğini görebilecek ve talep ile önerilerini iletebilecek.

Önemli tarım merkezlerinden olan Manisa'da, çiftçilere yönelik "Manisa İçin Tarım" platformu da hayata geçirildi. Çiftçilerin artık kendilerini yalnız hissetmeyeceklerini vurgulayan Başkan Zeyrek, uygulamanın çiftçilere don, dolu vb. iklim riski uyarıları, zirai hastalık takibi, ekim ve gübreleme zamanlaması gibi kritik bilgiler sunacağını belirtti. Ayrıca, çiftçilere gerekli uyarı mesajları iletilecek, desteklemeler için talepler alınacak, çiftçi kayıt sistemi oluşturulacak, ürün çeşitliliği, üretici sayısı ve desteklemelerin ilçelere göre dağılımı takip edilecek. Platformda, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiler için yapacağı desteklere başvuru da yapılabilecek. REKLAM Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, yapay zeka destekli şehir yönetimi ile kentteki güvenliği ve yaşam kalitesini artıracak "Niobe Manisa İçin Yapay Zeka" sistemi de hayata geçirilecek. Kent genelindeki sensörler ve akıllı kameralardan verileri alacak sistem, afetlerin erken tespiti, yol güvenliği, yangın ihbarı, toplu taşıma yönetimi ve çevre denetimi gibi birçok alanda etkin çözümler sunacak. Sağlık alanında sunulan uygulama da "Ben Buradayım" oldu. Özellikle Alzheimer hastaları için tasarlanan proje kapsamında, hastalara verilen akıllı takip cihazları sayesinde, kaybolma riski olan bireylerin konumu anlık olarak takip edilebilecek. Cihazda bulunan QR kod özelliği sayesinde, kaybolan bireylerin kolayca yakınlarına ulaştırılması da sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi, tüm belediye hizmetlerini ve şehirle ilgili önemli bilgileri tek bir çatı altında toplayan "Üzüm Süper App"i de tanıttı. Yapay zeka destekli asistanı ile bu uygulama, vatandaşlara belediye işlemlerini hızla gerçekleştirme, sosyal yardımlara erişme, şikâyet bildirme ve şehirdeki güncel gelişmeleri takip etme imkanı sunacak. Belediye işlemlerini dijital ortama taşıyan E-Belediye, kullanıcıların ruhsat başvurularını yapmasını, fatura ödemelerini gerçekleştirmesini ve resmi evrak işlemlerini online tamamlamasını sağlayacak. Kadın girişimcileri ve yerel üreticileri desteklemek amacıyla geliştirilen "Manisa Çarşım" uygulaması da ev hanımları ve küçük üreticiler, el emeği ürünlerini komisyon ödemeden doğrudan alıcılarla buluşturabilecek. Turizm alanında da büyük kolaylık sağlayan Visit Manisa ile şehirdeki kültürel etkinlikler, restoranlar, gezilecek yerler ve turistik aktiviteler hakkında detaylı bilgi vererek kullanıcıların planlamalarını daha verimli yapmasını sağlayacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, alt yapı çalışmalarını daha düzenli ve verimli hale getirmek için Alt Yapı Yöneticisi Bilgi Sistemi (AYBİS) projesini de devreye aldı. Sistem sayesinde, kazılar koordineli şekilde yürütülecek, gereksiz kazıların önüne geçilecek ve vatandaşlar çalışmalar hakkında anlık bilgilendirilecek. Lansmanda açıklanan projelerden biri de "Manisa.Net" projesi oldu. Kırsal bölgelerdeki öğrencilerin internet erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan proje kapsamında, 76 mahalle ve köyde ücretsiz internet noktaları kuruldu. Ayrıca afet durumları için 17 ilçede toplanma alanlarında ve parklarda, afet anında ihtiyaç olabilecek 64 noktada kesintisiz hizmet verebilecek internet sistemi kuruldu. Açıklamada, belediyenin dijital hizmetlerinin önümüzdeki dönemlerde de süreceği belirtildi. Kurumsal WhatsApp platformu da kısa süre içinde hayata geçirilecek.