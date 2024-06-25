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        Haberler Gündem Son dakika: Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem

        Son dakika haberi Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem oldu

        Manisa'nın Soma ilçesinde saat 01.36'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Manisa'nın yanı sıra İzmir ve çevre illerden de hissedildi. Manisa Valisi Enver Ünlü, merkez üssü Soma olan 4,8 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini belirtti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.06.2024 - 01:55 Güncelleme: 25.06.2024 - 05:04
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        Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 01.36’da merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

        Yerin 10,24 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Manisa kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

        Depremin hasar ve can kaybına neden olup olmadığının belirlenmesi için saha çalışması başlatıldı.

        Depremin ardından büyüklüğü 1,8 ile 3,1 arasında 4 artçı sarsıntı oldu.

        VALİ ÜNLÜ: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

        Manisa Valisi Enver Ünlü, merkez üssü Soma olan 4,8 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini belirtti.

        Vali Enver Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Merkez üssü Soma Büyükışıklar Mahallemiz olan saat 01.36'da meydana gelen 4,8 şiddetindeki depremde herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Ekiplerimiz tarafından sahada gerekli kontroller yapılmaktadır. Geçmiş olsun."

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