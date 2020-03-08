Son dakika haberine göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. AFAD depremin büyüklüğünü 3.5 olarak geçerken, Kandilli Rasathanesi ise 3.4 olarak bildirdi. Kısa süreli paniğe kapılan vatandaşlar en son depremleri araştırmaya başladı. İşte 8 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

MANİSA KIRKAĞAÇ'TA 3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada; Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ 8 MART 2020

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2020.03.08 23:29:02 38.4965 39.3078 5.5 -.- 2.1 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) 2020.03.08 23:24:02 39.1093 27.8463 8.2 -.- 1.7 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) 2020.03.08 23:20:33 39.1072 27.8370 5.0 -.- 3.6 3.4 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 2020.03.08 23:11:42 38.2747 38.9910 15.1 -.- 1.1 -.- GOKCE-DOGANYOL (MALATYA) 2020.03.08 22:55:46 38.1923 36.2398 7.6 -.- 1.7 -.- YAMANLI-TUFANBEYLI (ADANA) 2020.03.08 22:37:04 36.7163 31.9353 9.0 -.- 2.4 -.- GUMUSGOZE-ALANYA (ANTALYA) 2020.03.08 22:33:52 35.4018 27.1497 29.3 -.- 2.7 -.- AKDENIZ 2020.03.08 22:16:27 38.4727 39.3605 14.0 -.- 1.3 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) 2020.03.08 21:09:54 36.9782 27.7225 9.2 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 2020.03.08 20:08:59 38.5235 44.4440 5.0 -.- 2.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI