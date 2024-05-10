Manisa'da olay, saat 17.30 sıralarında, Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi Dolunay Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.

BIÇAK DARBELERİYLE YERE YIĞILDI

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre Mirza Ali Ebem ile eşi Hatice Ebem arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hatice Ebem, eşinin bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı.