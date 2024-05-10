3 çocuk annesini vahşice katletti!
Kadın cinayeti bitmiyor... Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 3 çocuk annesi 39 yaşındaki Hatice Ebem, çıkan tartışmada eşi, 48 yaşındaki Mirza Ali Ebem tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi koca Ebem, gözaltına alındı
Manisa'da olay, saat 17.30 sıralarında, Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi Dolunay Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.
BIÇAK DARBELERİYLE YERE YIĞILDI
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre Mirza Ali Ebem ile eşi Hatice Ebem arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hatice Ebem, eşinin bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı.
TÜFEKLE HAVAYA ATEŞ AÇTI
Olayın ardından, katil zanlısı Ebem, tüfekle havaya ateş etti. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 3 çocuk annesi Hatice Ebem’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Hatice Ebem'in vefat ettiği haberini alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
KATİL KOCA GÖZALTINA ALINDI
Cinayet şüphelisi Mirza Ali Ebem, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hatice Ebem’in cenazesi, polis ve savcının incelemelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.