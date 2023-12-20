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        Haberler Yaşam Manisa'da 1900 yıllık antik yol ortaya çıkarıldı

        Manisa'da 1900 yıllık antik yol ortaya çıkarıldı

        Manisa'da, 2 bin 700 yıllık geçmişe dayanan Aigai Antik Kenti'nde 3 yıllık çalışmanın ardından 'Athena Caddesi' ismi verilen antik yoldaki kazı çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların ardından 800 metre uzunluğundaki 1900 yıllık antik yol ortaya çıkarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 11:06 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:07
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          Batı Anadolu'da kurulan 12 Aiol Kenti'nden biri olan, Yunusemre ilçesi Yuntdağı Köseler Mahallesi'ndeki 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip Aigai Antik Kenti'nde, 2023 yılı kazı çalışmalarında sona gelindi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Yunusemre Belediyesi, Aliağa Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda bu yıl devam eden çalışmalarda, tarihi yolların açığa çıkarılması üzerinde duruldu.

        • 2

          Bu kapsamda Aigai Kazı Heyeti tarafından 'Athena Caddesi' adı verilen ve 3 yıl süren antik yoldaki kazı çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların ardından 800 metre uzunluğundaki 1900 yıllık antik yol ortaya çıkarıldı. Antik yolun, Magnesia'dan (Manisa) İzmir Yenişakran'daki Gryneion Antik Kenti'ne kadar uzanan antik yolun bir parçası olduğu tespit edilirken, Athena Caddesi dron ile görüntülendi.

        • 3

          Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren MCBÜ Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, "Aigai'deki 2023 kazı çalışmalarının sonuna geldik, tamamlamak üzereyiz. 2021 yılında başladığımız bu yıl bitirdiğimiz bir çalışmamız var. İsmini 'Athena Caddesi' koyduğumuz bir antik yol var. Antik yolun çalışmalarını bu yıl tamamlamış durumdayız.

        • 4

          Bu yolun kentin ana girişlerinden biri olan Agora Caddesi kapısından geldiğinde Akropolis'e doğru sağa döndüğünü gördük. 2021 yılında yolu kazmaya başladık ve bu yolun 'Athena Kutsal' alanına kadar uzanacağını tahmin ediyorduk. 3 yıllık kazı çalışmalarının ardından 'Athena Kutsal' alanına giden bu caddenin kazı çalışmalarını tamamladık ve ortaya çıkardık" ifadelerini kullandı.

        • 5

          "KENTİN DAHA İYİ ALGILANMASI AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR"

          Ortaya çıkarılan antik yolun, kentin planını anlama yönünde veriler sağladığını belirten Prof. Dr. Sezgin, "Kentteki en önemli kazı çalışmalarından birini, antik yol çalışmaları oluşturuyor. Çünkü özellikle ziyaretçiler açısından antik yolda yürümek, kentin daha iyi algılanması açısından önem taşıyor. Bu bakımdan 2004 yılından beri çok sayıda antik yol kazıp, ortaya çıkardık. Bu, ziyaretçilerin hoşuna gidiyor, bizim açımızdan da kentin planını anlama yönünde önemli veriler sağlıyor. Athena Caddesi ismini verdiğimiz yol, kent içerisindeki ana arterlerden biri.

        • 6

          Bütün bu yollar, su kapılarına, su kapılarından içeri giren dış yollara bağlanıyor. Dış yollar da haliyle Aigai ve çevresindeki antik kentlere giden yollarla ilişkili. Biz bu yolların Magnesia'ya kadar geldiğini, bugünkü Yenişakran'daki Gryneion Antik Kenti'ne kadar gittiğini biliyoruz. Çok uzun bir taş döşeli yol ağının bir parçası" diye konuştu.

        • 7

          BÜYÜK BOYUTLU BLOK TAŞLAR

          Athena Caddesi'ndeki antik yolda çok büyük boyutlu blok taşlar kullanıldığını söyleyen Prof. Dr. Yusuf Sezgin, "Yolun bir tarafından kanalizasyon geçiyor, kanal kapakları var. Biz o kanal kapaklarını yeri geldiğince tamir ettik. Yolların kenarlarındaki binaların kapılarının da ortaya çıkmasıyla birlikte önemli bir yol" dedi.

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