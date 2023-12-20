Manisa'da 1900 yıllık antik yol ortaya çıkarıldı

Bütün bu yollar, su kapılarına, su kapılarından içeri giren dış yollara bağlanıyor. Dış yollar da haliyle Aigai ve çevresindeki antik kentlere giden yollarla ilişkili. Biz bu yolların Magnesia'ya kadar geldiğini, bugünkü Yenişakran'daki Gryneion Antik Kenti'ne kadar gittiğini biliyoruz. Çok uzun bir taş döşeli yol ağının bir parçası" diye konuştu.