Manisa'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 6 tutuklama

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Saruhanlı İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Azimli Mahallesi'nde 28 Ekim'de iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin ağır yaralandığı kavgaya ilişkin görgü tanıklarının bilgisine başvurdu.

AA'nın haberine göre; ekipler, olaya karıştığını belirlediği 6 şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.