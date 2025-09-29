Habertürk
        Manisa'da 1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada | SON DAKİKA HABERİ

        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, karşı şeride geçen otomobilin kamyonetle çarpıştığı, 1'i çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü çocuk 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İşte dehşet anı...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 13:45 Güncelleme: 29.09.2025 - 15:00
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        Manisa'da kaza, dün saat 22.30 sıralarında Salihli’nin Caferbey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli’den Manisa yönüne giden Hamza Uzunaltın (32) kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

        KARŞI ŞERİDE GEÇİP KAMYONETLE ÇARPIŞTI

        DHA'daki habere göre kontrolden çıkıp, karşı şeride geçen otomobil, Mert Gülderen (41) yönetimindeki kamyonet ile çarpıştı. Otomobil ikiye ayrılıp, alev aldı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        BİR AİLE CAN VERDİ

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Hamza Uzunaltın, yanındaki eşi Elif Büşra Uzunaltın (29) ve çocukları Kemal Uzunaltın ile (6) Tuğçe Karakayış (35) ve Abdullah Mavzer (27), hayatını kaybetti.

        YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Otomobildeki E.U. (4) ile kamyonette bulunan Mert Gülderen (41), Zeynep Burcu Gülderen (35), Deniz Gülderen (68), E.G. (2) ve E.G. (1) ise yaralandı. Durumu ağır olan 4 yaşındaki E.U. ambulans ile ilk olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne getirildi. Küçük çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından Ege Üniversite Hastanesi’ne götürüldü. Diğer yaralılar ise Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ölen 1'i çocuk 5 kişinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kondu.

        KAZA GÖRÜNTÜSÜ YÜREKLERİ YAKTI

        Öte yandan kazanın, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

        #Manisa
        #Son dakika haberler
