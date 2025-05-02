Manisa Basket - Galatasaray: 94-75 (MAÇ SONUCU)

Basketbol Süper Ligi 28’inci haftasında düşme hattındaki Manisa Basket, evinde play-off hattındaki Galatasaray’ı 94-75 yenerek ligde kalmak için çok önemli bir adım attı. Muradiye Spor Salonu’ndaki teknik arızadan dolayı maç Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik (MOSTEM) Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu’nda oynandı.

Ev sahibi ekip, kendisi için hayati öneme sahip karşılaşmanın ilk periyodunu 25-23, ilk yarısını 51-39, üçüncü periyodunda 80-55 önde geçti. Maçın en skorer ismi 18 sayıyla Manisa Basket’ten White Jr oldu. Bu sonuçla Manisa Basket bitime 2 maç kala galibiyet sayısını 9’a çıkartdı. 6. sırada yer alan Galatasaray ise 14 galibiyette kaldı.

REKLAM advertisement1

REKLAM SALON: MOSTEM Kapalı Spor Salonu HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Ali Şakacı, Tolga Akkuşoğlu MANİSA BASKET: Chiozza 12, Acuil 13, Buğra 10, Besson 14, Thomas 15, Mehmet, Leon Apaydin, Cengizhan, Elmore 5, White Jr 18, Mustafa, Yunus Emre 7 GALATASARAY: Sadık Emir 6, Cummings 8, Palmer Jr 12, Astacio 8, Göksenin 5, Young 4, Wallace 2, Blumbergs 4, Samet 2, Izundu 13, Buğrahan 11, Altan 1’İNCİ PERİYOT: 25-23 İLK YARI: 51-39 3’ÜNCÜ PERİYOT: 80-55