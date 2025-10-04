Manifest, Grammy Ödülleri için yarışacak
Manifest grubunun 'Arıyo' şarkısı, Grammy'nin değerlendirmesine kabul edildi
Manifest'in 'Arıyo' şarkısı 68'inci Grammy Ödülleri’nde Best Pop Duo/Group Performance kategorisinde değerlendirmeye kabul edildi. Gelişmeyi sosyal medya hesaplarından duyuran Manifest, şu açıklamayı yaptı: 'Arıyo' şarkımızın 68'inci Grammy Ödülleri’nde Best Pop Duo/Group Performance kategorisinde değerlendirmeye kabul edildiğini duyurmaktan gurur duyuyoruz!
Manifest grubu; Esin Bahat, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca, Hilal Yelekçi ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşuyor.