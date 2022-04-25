Manga'dan Kocaelispor'a sürpriz şarkı

Türk futbol tarihinin köklü kulüplerinden Kocaelispor taraftarlarına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyeti'in hediyesi olarak armağan edilen şarkı, maNga'nın en sevilen parçalarından birinin yeniden uyarlanması ile bestelendi.

24 Nisan Dünya İzmitliler Günü'nde Kocaelispor camiası ve vatandaşlara müjdelenen proje, şimdiden heyecanla bekleniyor.