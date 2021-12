ÇOCUKLU VE EVLİ!

Mutluluğunu da takipçileriyle paylaşan şarkıcı, "Çocuklu ve evli... İki ülke arasındaki belge farklılıklarından dolayı, 'Orada mı olsun, burada mı, yazın mı olsun, kışın mı... Yok çocuklar doğuyor, bir bekleyelim' diye diye on sene geçmiş. Her seneki Christmas ve doğum günüm kombosuna bir de resmi nikahımızı ekleyelim artık dedik. Kısacası biz evlendik. Seni seviyorum Bettina Kuperman Akgül... Artık resmi olarak Sivas ve Angaralısın... Şahitlerimiz Özgür Can Öney, Alper Akgül ve Bodrum Belediyesi'ne teşekkürlerimizle..." ifadelerini kullandı. Takipçilerinden çifte çok sayıda "Mutluluklar" mesajı yağdı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da hukuk yüksek lisansı yapmış olan Bettina Kuperman'ın yönetim danışmanlığı, stratejik planlama, iletişim ve marka geliştirme alanlarında çalıştığı öğrenildi.