Vizyona girdiği 2014 yılından itibaren başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosuyla izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı'nın yaptığı ve senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı aynı zamanda yapımcılığını üstlendiği, başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin rol aldığı film bu akşam Kanal D ekranlarında izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Mandıra Filozofu filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Mandıra Filozofu nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

MANDIRA FİLOZOFU KONUSU

Mustafa Ali'nin içinde yaşadığı dünya düzenine karşı koyduğu tavır, onu Muğla'nın Çökertme Köyü’nün yakınlarında, ıssız bir kulübede yaşamaya kadar götürür. Felsefe bölümü mezunu olan Mustafa Ali, burada doğayla iç içe, modern hayatın getirisi olan her şeyden uzak bir yaşam sürer ve zamanının tamamına yakınını kitap okuyarak geçirir. Çalışmaya ise kesinkes karşıdır. Cavit ise kurnaz ve çalışkan bir iş adamıdır ve yeni projesi için Çökertme Köyü’ne gelir. Amacı Mustafa Ali'nin sahip olduğu araziyi satın alıp, yerine kazanç getirecek bir butik otel yaptırmaktır. Ne var ki İstanbul'dan gelen bu beklenmedik konuğun hayatı Mustafa Ali ile tanıştıktan sonra eskisi gibi olmayacaktır.

Yönetmen koltuğunda oturan Müfit Can Saçıntı, aynı zamanda filmin başrolünü üstleniyor. Rasim Öztekin, Ayda Aksel, Eser Eyüboğlu, Begüm Öner, Mandıra Filozofu oyuncuları arasında yer alan diğer önemli isimlerdir.2014 yapımı Mandıra Filozofu'nun çekimleri Milas ilçesinin Çökertme Köyü'nde gerçekleştirilmişti. Yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı'nın yaptığı ve senaryosunu Birol Güven'in yazarak aynı zamanda yapımcılığını yaptığı, başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Ayda Aksel rol alıyor.