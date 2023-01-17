Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı’nın öncesinde ve esnasında varlıklarını sürdüren birtakım zararlı cemiyetler kurulmuştur. Peki, manda ve himayeyi savunan cemiyetler hangileridir? Manda ve himaye kabul edilemez ne demek? İşte, tüm detaylar…

Manda ve Himaye Nedir?

Manda ve himaye fikri; 1. Dünya Savaşı’nın ardından, az gelişmiş ve kendisini yönetemeyecek kadar zor durumdaki ülkelerin, bir süreliğine gelişmiş bir ülke tarafından idare edilmesine dayanmaktadır. Bu devletlerin bağımsızlıklarına kavuşacakları güne kadar, Milletler Cemiyeti adına bazı büyük devletler tarafından yönetilmesini öngören bu sistem, sömürgecilik faaliyetlerini sona erdirmek için düşünülmüş fakat uygulamada sömürgecilik ile benzer sonuçlar doğurmuştur.

Sömürgecilik İle Manda Ve Himaye Arasındaki Fark Nedir?

Sömürgecilik; bir devletin, bir başka devlet ya da ulusu siyasal ve ekonomik açıdan baskı altına alması ve o ulusun sahip olduğu kaynakları ele geçirmesi olarak tarif edilebilir. Manda ve himaye ise kendini yönetemeyecek kadar zor durumda olan bir devlet ya da ulusun, geçici süreliğine bir başka devlet tarafından idare edilmesi olarak tanımlanmaktadır.

Her ne kadar tanımlamalarda farklılıklar olsa ve manda ve himaye, sömürgeciliği tasfiye etmek için icat edilse de esas itibariyle bu iki sistemin birbirinden bir farkı olduğunu söylemek epey güçtür. 1. Dünya Savaşı’nın ardından Manda sisteminin uygulandığı bazı coğrafyalar bize göstermektedir ki; bu sistem de tıpkı sömürgecilikte olduğu gibi ulusların ve devletlerin kaynaklarına el konulması ile sonuçlanmıştır.