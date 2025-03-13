Manchester United- Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester United ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak. İspanya'da oynanan ilk karşılaşmada 1-1 beraberlikle sonuçlanırken, kırmızı şeytanlar tur şansını rövanş maçına bıraktı. Old Trafford'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde, Manchester United- Real Sociedad karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Manchester United- Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Avrupa Ligi Manchester United- Real Sociedad rövanş maçı yayıncı kuruluşu...
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Manchester United- Real Sociedad maçına sayılı saatler kaldı. İspanya'da oynanan ilk maçta Real Socieadad ile 1-1 berabere kalan Manchester United, çeyrek final şansını rövanş maçına bıraktı. Kırmızı şeytanlar her türlü galibiyette bir üst tura çıkacak. Karşılaşma beraberlikle sonuçlanırsa 15'er dakika iki uzatlama oynanacak. Uzatma diliminde de eşitlik bozulmadığı takdirde seri penaltı atışlarına geçilecek. İngiliz ekibinin yenilmesi durumunda ise Avrupa macerası sona erecek. Peki, Manchester United- Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Manchester United- Real Sociedad rövanş maçı yayıncı kuruluşu...
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MANCHESTER UNİTED- REAL SOCİEDAD MAÇI NE ZAMAN?
Manchester United- Real Sociead rövanş maçı 13 Mart Perşembe (bu akşam) 23.00'te oynanacak.
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MANCHESTER UNİTED- REAL SOCİEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?
Old Trafford'da oynanacak zorlu mücadele tabii spor'dan canlı yayınlanacak.
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MANCHESTER UNİTED MUHTEMEL 11
Onana, De Light, Lindelöf, Mazraoui, Dalot, Fernandes, Casemiro, Dorgu, Garnacho, Zirkzee, Höjlund
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REAL SOCİEDAD MUHTEMEL 11
Remiro, Elustondo, Zubeldia, Aguerd, Munoz, Zubimendi, Kubo, Turrientes, Mendez, Barrenetxea, Oyarzabal