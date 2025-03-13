Manchester United- Real Sociedad maçına sayılı saatler kaldı. İspanya'da oynanan ilk maçta Real Socieadad ile 1-1 berabere kalan Manchester United, çeyrek final şansını rövanş maçına bıraktı. Kırmızı şeytanlar her türlü galibiyette bir üst tura çıkacak. Karşılaşma beraberlikle sonuçlanırsa 15'er dakika iki uzatlama oynanacak. Uzatma diliminde de eşitlik bozulmadığı takdirde seri penaltı atışlarına geçilecek. İngiliz ekibinin yenilmesi durumunda ise Avrupa macerası sona erecek. Peki, Manchester United- Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Manchester United- Real Sociedad rövanş maçı yayıncı kuruluşu...