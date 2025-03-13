Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Manchester United- Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi maçları

        Manchester United- Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester United ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak. İspanya'da oynanan ilk karşılaşmada 1-1 beraberlikle sonuçlanırken, kırmızı şeytanlar tur şansını rövanş maçına bıraktı. Old Trafford'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde, Manchester United- Real Sociedad karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Manchester United- Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Avrupa Ligi Manchester United- Real Sociedad rövanş maçı yayıncı kuruluşu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 15:36 Güncelleme: 13.03.2025 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Manchester United- Real Sociedad maçına sayılı saatler kaldı. İspanya'da oynanan ilk maçta Real Socieadad ile 1-1 berabere kalan Manchester United, çeyrek final şansını rövanş maçına bıraktı. Kırmızı şeytanlar her türlü galibiyette bir üst tura çıkacak. Karşılaşma beraberlikle sonuçlanırsa 15'er dakika iki uzatlama oynanacak. Uzatma diliminde de eşitlik bozulmadığı takdirde seri penaltı atışlarına geçilecek. İngiliz ekibinin yenilmesi durumunda ise Avrupa macerası sona erecek. Peki, Manchester United- Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Manchester United- Real Sociedad rövanş maçı yayıncı kuruluşu...

        • 2

          MANCHESTER UNİTED- REAL SOCİEDAD MAÇI NE ZAMAN?

          Manchester United- Real Sociead rövanş maçı 13 Mart Perşembe (bu akşam) 23.00'te oynanacak.

        • 3

          MANCHESTER UNİTED- REAL SOCİEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

          Old Trafford'da oynanacak zorlu mücadele tabii spor'dan canlı yayınlanacak.

        • 4

          MANCHESTER UNİTED MUHTEMEL 11

          Onana, De Light, Lindelöf, Mazraoui, Dalot, Fernandes, Casemiro, Dorgu, Garnacho, Zirkzee, Höjlund

        • 5

          REAL SOCİEDAD MUHTEMEL 11

          Remiro, Elustondo, Zubeldia, Aguerd, Munoz, Zubimendi, Kubo, Turrientes, Mendez, Barrenetxea, Oyarzabal

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        İstanbul'da 16 yaşındaki çocuğu öldüren 2 katil yakalandı!
        İstanbul'da 16 yaşındaki çocuğu öldüren 2 katil yakalandı!
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Trump'tan AB'ye misilleme tehdidi
        Trump'tan AB'ye misilleme tehdidi
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        5 yılda 337 milyar TL doğum yardımı
        5 yılda 337 milyar TL doğum yardımı
        Yaşlı kadının taşla kuyumcuyu soyma girişimi!
        Yaşlı kadının taşla kuyumcuyu soyma girişimi!
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Sahur buluşmasında Bilal Erdoğan da sahneye çıktı
        Sahur buluşmasında Bilal Erdoğan da sahneye çıktı
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        Yaşlı kadını 8 kez bıçaklayıp cesedini yaktılar! Gasp vahşeti!
        Yaşlı kadını 8 kez bıçaklayıp cesedini yaktılar! Gasp vahşeti!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        Habertürk Anasayfa