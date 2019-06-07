Premier Lig'i altıncı sırada bitirerek beklentilerin altında kalan Manchester United, yaz transfer dönemindeki ilk hamlesini yaptı.

Manchester United kadrosunu Swansea City forması giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Daniel James ile güçlendirdi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre United, Daniel James transferi için Swansea City'e 15 milyon sterlin ödeyecek.

Ayrıca Galli oyuncunun sözleşmesinde bonuslar için ilave 3 milyon sterlin olacağı ifade ediliyor.

Swansea City ile bu sezon 38 maça çıkan James, bu maçlarda 5 gol atıp, 10 asist kaydetti.