Manchester United galibiyeti sonrası Galatasaray'a dev gelir!

TOPLAM GELİR 30 MİLYON EURO'YA YAKLAŞTI

Gruplara kalmayı başararak katılım payından 15,6 milyon euroya ek olarak katsayı gelirinden de 9 milyon 96 bin euro ve market payından da 1,5 milyon euro kazanan Galatasaray, iki maçtaki performansı sonrası toplam gelirini ise 29 milyon 960 bin euroya kadar çıkarmış oldu.