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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Manchester United galibiyeti sonrası Galatasaray'a dev gelir! - Son dakika spor haberleri - Futbol Haberleri

        Manchester United galibiyeti sonrası Galatasaray'a dev gelir!

        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray dev bir geliri kasasına koymayı başardı. Bu gelir, Süper Lig'de oynanan 32 maçın galibiyetinin bedeline eş değer oldu. İşte Cimbom'un Şampiyonlar Ligi kazancı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 11:23 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:27
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        • 1

          Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Manchester United’ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray, Devler Ligi gelirini katlamaya devam ediyor.

        • 2

          Şampiyonlar Ligi'deki ilk maçında RAMS Park’ta Kopenhag ile 2-2 berabere kalan ve kasasına 930 bin Euro koyan sarı kırmızılı takım Manchester United zaferi sonrası önemli bir gelir daha elde etti.

        • 3

          MANCHESTER UNITED'I DEVİRDİ 80 MİLYONU KASAYA KOYDU

          Galatasaray deplasmanda aldığı Manchester United zaferi sonrası kasasına 2 milyon 800 bin euro koydu. Güncel euro kuru ile beraber Galatasaray, Manchester United zaferinden 80.837.708 TL elde eti.

        • 4

          33 SÜPER LİG MAÇINA DENK!

          Galatasaray’ın henüz 4 maçının daha olduğu düşünülünce elde edilecek puanlarla birlikte bu gelirin katlanması bekleniyor.

        • 5

          UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda alınacak galibiyetin ödülü 2,8 milyon Euro, yani güncel kurdan karşılığı 81 milyon lira. Bu meblağ, Süper Lig’de bir takımın, sezon boyunca oynayacağı 38 maçın 33'ünü kazanmasıyla alacağı prime eşdeğer.

        • 6

          TOPLAM GELİR 30 MİLYON EURO'YA YAKLAŞTI

          Gruplara kalmayı başararak katılım payından 15,6 milyon euroya ek olarak katsayı gelirinden de 9 milyon 96 bin euro ve market payından da 1,5 milyon euro kazanan Galatasaray, iki maçtaki performansı sonrası toplam gelirini ise 29 milyon 960 bin euroya kadar çıkarmış oldu.

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