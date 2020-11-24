Manchester United Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecan bu akşam devam ediyor. Devler ligindeki temsilcimiz Başakşehir, 3. maçında İngiliz ekibi Manchester United karşısında 3 puan arıyor.

M.UNITED BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçına sahne olacak Manchester United Başakşehir maçı bu akşam 23:00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, Fred, McTominay, Pogba, Bruno Fernandes, Greenwood, Rashford.



Başakşehir : Mert Günok, Rafael, Epureanu, Skrtel, Bolingoli, Mahmut, İrfan Can, Visca, Crivelli, Deniz, Demba Ba

TEMSİLCİMİZDE HEDEF 3 PUAN!

Grupta dördüncü maçlar öncesinde 3 puanla son sırada yer alan Medipol Başakşehir, son maçında bugünkü rakibi Manchester United'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

İlk iki maçını kazanan Manchester United ise 6 puan ile lider. Grupta 3'er puana sahip takımlardan Paris Saint-Germain (PSG) averajla Leipzig'in önünde ikinci sırada bulunuyor.

Grubun diğer maçında ise Leipzig ile PSG, Almanya'da karşı karşıya gelecek.