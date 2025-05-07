Manchester United Antony'nin bonservisini belirledi!

Manchester United, sezonun devre arasında Real Betis'e kiraladığı Brezilyalı yıldız Antony'nin bonservis bedelini belirledi. İngiliz ekibi, oyuncudan hatırı sayılır bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

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50 MİLYON EURO

Fichajes'in haberine göre, Manchester United, Ajax'tan 100 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Antony için yaz transfer döneminde 50 milyon euroluk bir teklif bekliyor.

Antony'ye Atletico Madrid ve Real Betis'in ilgi gösterdiği belirtilirken, Betis'in bu bonservis bedeline çıkmasının zor olduğu ifade edildi.