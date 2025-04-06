Manchester United: 0 - Manchester City: 0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Manchester United sahasında Manchester City'i ağırladı. Dev derbide gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.
Giriş: 06.04.2025 - 20:23 Güncelleme: 06.04.2025 - 20:23
İngiltere Premier Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Manchester United ile Manchester City kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Man. United 38 puana ulaştı. M. City ise 52 puana yükseldi.
Ligin 32. haftasında Manchester United deplasmanda Newcastle United'a konuk olacak. Manchester City ise sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak.
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