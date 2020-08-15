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Manchester City - Lyon CANLI YAYIN

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Manchester City ile Lyon maçının canlı anlatımı HTSPOR'da.... Real Madrid'i eleyen İngiliz ekibi, Juventus'u kupanın dışına iterek büyük bir sürprize imza atan Lyon ile son yarı final bileti için mücadele edecek

15.08.2020 - 21:21 | Güncelleme: ABONE OL
Manchester City

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadelesinde Manchester City ile Lyon karşı karşıya geliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başlayan heyecan, 8'li finaller şeklinde Portekiz'de gerçekleşiyor. Manchester City, son 16 turunda ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Real Madrid'i, rövanşta da 2-1 mağlup ederek 8'li finale kaldı. Lyon ise ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Juventus'a deplasmanda 2-1 kaybetse de deplasman golünün avantajıyla turlayarak büyük bir sürprize imza attı.

MANCHESTER CITY - LYON

STAT: Juse Alvalade
SAAT: 22.00
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Danny Makkelie

MANCHESTER CITY: Ederson, Walker, Garcia, Laporte, Cancelo, Fernandinho, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne, Sterling, Jesus
TEKNİK DİREKTÖR: Pep Guardiola

LYON: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Aouar, Caqueret, Bruno Guimaraes, Cornet, Memphis Depay, Ekambi
TEKNİK DİREKTÖR: Rudi Garcia

YARI FİNALE KALANLAR

Şampiyonlar Ligi 8'li finallerinde PSG, Atalanta'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale kaldı. Leipzig ise Atletico Madrid'i aynı skorla devirerek Fransız ekibinin yarı finalde rakibi oldu. Tarihi maçta Barcelona'yı 8-2 mağlup eden Bayern Münih'in rakibi ise Manchester City - Lyon mücadelesinin ardından belli olacak.

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