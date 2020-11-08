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Manchester City - Liverpool | CANLI YAYIN

Manchester City - Liverpool maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Premier Lig'de dev heyecan yaşanıyor; Manchester City, Liverpool'u konuk ediyor. Premier Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Manchester City'nin 6 maçta 11, Liverpool'un ise 7 maçta 16 puanı bulunuyor

08.11.2020 - 18:41 | Güncelleme: ABONE OL
Manchester City Liverpool CANLI YAYIN - Man. City Liverpool maçı hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11'ler...

Premier Lig'de haftanın maçında Manchester City, Liverpool'u konuk ediyor. Lige istediği başlangıcı yapamayan ve 6 maçta sadece 3 galibiyetle 11 puan toplayabilen Manchester City, 7 maçtan 16 puan çıkaran Liverpool'u konuk ediyor.

(13' Salah)

SAAT: 19.30
HAKEM: Craig Dawson
STAT: Etihad
YAYIN: S Sport

MANCHESTER CITY: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodri, İlkay, Bruyne, Torres, Sterling, Jesus
YEDEKLER: Steffen, Stones, Ake, Garcia, Zinchenko, Bernardo Silva, Foden
TEKNİK DİREKTÖR: Pep Guardiola

LIVERPOOL: Alisson, Trent Alexander-Arnold, Matip, Gomez, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino, Jota
YEDEKLER: Adrian, Philips, Milner, Keita, Jones, Shaqiri, Origi
TEKNİKDİREKTÖR: Jürgen Klopp

Liverpool'u konuk ettiği son üç lig karşılaşmasını da kazanan Manchester City, rakibine karşı Mart 1937'den bu yana dört maçlık bir seri yakalayamıyor. Manchester City'ye konuk olduğu son 10 lig maçında da kalesini gole kapatamayan Liverpool ise bu karşılaşmalarda 26 gol yedi ve sadece 1 galibiyet alabildi. Kırmızı-beyazlılar 7 karşılaşmadan boynu bükük ayrılırken 2 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.

Premier Lig'de oynadığı son dört karşılaşmada birer gol atabilen Manchester City, Mart 2009'dan bu yana birden fazla gol atamadığı beş maçlık bir seri yaşamıyor. Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın teknik direktörlük kariyerinde en fazla mağlup olduğu rakibi, Liverpool'un başındaki Jürgen Klopp. İki menajer arasındaki karşılaşmalarda Klopp, Katalan çalıştırıcıya 8 mücadelede üstünlük kurdu.

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