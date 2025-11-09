Manchester City - Liverpool: 3-0 (MAÇ SONUCU)
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasındaki dev maçta Manchester City, sahasında Liverpool'u 3-0 mağlup etti. Guardiola'nın ekibine üç puanı getiren golleri Haaland, Nicolas Gonzalez ve Doku kaydetti. Manchester City bu sonuçla ligde 2. sıraya yükselip, lider Arsenal ile arasındaki puan farkını 4'e düşürdü.
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında konuk ettiği son şampiyon Liverpool'u 3-0'lık skorla mağlup etti.
M.City'ye dev maçta üç puanı getiren golleri 29'da Erling Haaland, 45'te Nicolas Gonzalez ve 63'te Jeremy Doku kaydetti.
Ev sahibinde açılış golünü atan Haaland, 13. dakikadaki penaltı vuruşunda ise kaleci Mamardashvili'yi geçemedi.
Son 6 maçta 5. galibiyetini elde eden 2. sıradaki Guardiola'nın öğrencileri, puanını 22'ye yükseltip lider Arsenal ile arasındaki farkı 4 puana indirdi.
Ligde oynadığı son 6 maçın 5'ini kaybeden Liverpool ise haftayı 18 puanla 7. sırada kapattı.