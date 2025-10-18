Manchester City - Everton: 2-0 (MAÇ SONUCU)
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, 8. hafta maçında evinde Everton'ı Erling Haaland'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester City, Premier Lig'de konuk ettiği Everton'ı 2-0 mağlup etti.
Premier Lig'in 8. haftasında Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşmada Manchester City'ye galibihyeti getiren golleri 58 ve 63. dakikalarda Norveçli yıldız Erling Haaland kaydetti.
Bu sonuçla Manchester City puanını 16'ya çıkartırken, Everton ise 11 puanda kaldı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ocak 2026'da Manchester City'ye konuk olacak.