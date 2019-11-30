Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, şampiyonluk yarışında büyük yara aldı... 14. hafta maçında Newcastle United'a konuk olan Manchester City, 2 kez öne geçmesine rağmen maçtan 2-2'lik skorla ayrıldı.

22. dakikada Sterling açılışı yaptı. 25'te Jetro Willems skoru eşitledi. İlk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı.

82'de Kevin de Bruyne, muhteşem bir golle City'yi tekrar öne geçirdi. Ancak sevinç yine uzun sürmedi. 88'de Jonjo Shelvey maçın sonucunu ilan etti: 2-2.

Bu sonuçla Manchester City 29, Newcastle United 16 puana yükseldi.

Lider Liverpool'un Brighton'ı mağlup etmesi halinde puan farkı 11'e yükselecek.