Villa Park Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Konuk ekip, 50. dakikada Erling Haaland'ın fileleri havalandırmasıyla 1-0 öne geçerken, Norveçli forvet ligdeki gol sayısını 10'a yükseltti.

Aston Villa, Leon Butler'ın 74. dakikada bulduğu golle 1-1 beraberliği yakaladı ve maç da bu skorla sona erdi.

Manchester City, puanını 14'e çıkardı. Aston Villa ise 4 puanda kaldı.