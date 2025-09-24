Habertürk
        Manavgat'ta orman yangını! | Son dakika haberleri

        Manavgat'ta orman yangını!

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 17:17 Güncelleme: 24.09.2025 - 18:32
        Gültepe ve Yeniköy mahallelerinin sınırında tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangına, havadan 3 uçak, 2 helikopter ve karadan çok sayıda arozözle müdahale edildi.

        Ekiplerin yoğun müdahalesiyle alevler seralara ve yerleşim yerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

        Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 10 hektar tarım ve ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

        Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

