Manavgat'ta ırmağa giren kişi boğuldu

İlçeye bağlı Karabük Mahallesi'nde iki arkadaşıyla gezintiye çıkan Ömer Güzel Şahin (23),Köprüçay Irmağı'na girdi.

Irmakta yüzen Şahin, suda çırpınmaya başlayarak gözden kayboldu.

Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine sağlık ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

JAK ekiplerince, Şahin'in suya girdiği noktanın 300 metre ilerisinde cansız bedenine ulaşıldı. AA'nın haberine göre; incelemenin ardından Şahin'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.