Manavda kadına taciz: Böyle yakalandı

Cadde üzerinde başlayan kovalamacada şüpheli, saklanmak için bir iş yerine girdi.

Ancak iş yerinin girişinde oturan çalışan, koşmaya devam eden polis memurlarını "bu tarafta" diye uyararak içeriye yönlendirdi.

Kaçacak yer bulamayan şüpheli, polisin uyarısı üzerine yere yattı. Şüphelinin önce üst aramasını yapan polis, ardından onu kelepçeleyerek götürdü. Taciz edildiğini söyleyen Zeynep C. şikayetçi oldu.