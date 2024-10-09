Manavda kadına taciz: Böyle yakalandı
İstanbul Şişli'de bir manavın girişinde genç bir kadını taciz eden şüpheli kaçmaya başladı. Şüpheli, sokakta gördüğü iş yerine girip saklanmaya çalıştı. Ancak iş yeri sahibi polisi içeriye yönlendirerek şüphelinin yakalanmasını sağladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Şişli'nin Gülbahar Mahallesi’nde 4 Eylül günü saat 14.15 sıralarında 28 yaşındaki R.B. isimli kişi, manava giren 28 yaşındaki Zeynep C.'yi taciz etti.
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Taciz mağduru kadın, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis ekibini gören R.B. kaçmaya başladı.
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Cadde üzerinde başlayan kovalamacada şüpheli, saklanmak için bir iş yerine girdi.
Ancak iş yerinin girişinde oturan çalışan, koşmaya devam eden polis memurlarını "bu tarafta" diye uyararak içeriye yönlendirdi.
Kaçacak yer bulamayan şüpheli, polisin uyarısı üzerine yere yattı. Şüphelinin önce üst aramasını yapan polis, ardından onu kelepçeleyerek götürdü. Taciz edildiğini söyleyen Zeynep C. şikayetçi oldu.
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Emniyette ifadesi alınan R.B, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Film sahnelerini aratmayan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.