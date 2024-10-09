Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Manavda kadına taciz: Böyle yakalandı | Son dakika haberleri

        Manavda kadına taciz: Böyle yakalandı

        İstanbul Şişli'de bir manavın girişinde genç bir kadını taciz eden şüpheli kaçmaya başladı. Şüpheli, sokakta gördüğü iş yerine girip saklanmaya çalıştı. Ancak iş yeri sahibi polisi içeriye yönlendirerek şüphelinin yakalanmasını sağladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 11:52 Güncelleme: 09.10.2024 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Şişli'nin Gülbahar Mahallesi’nde 4 Eylül günü saat 14.15 sıralarında 28 yaşındaki R.B. isimli kişi, manava giren 28 yaşındaki Zeynep C.'yi taciz etti.

        • 2

          Taciz mağduru kadın, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis ekibini gören R.B. kaçmaya başladı.

        • 3

          Cadde üzerinde başlayan kovalamacada şüpheli, saklanmak için bir iş yerine girdi.

          Ancak iş yerinin girişinde oturan çalışan, koşmaya devam eden polis memurlarını "bu tarafta" diye uyararak içeriye yönlendirdi.

          Kaçacak yer bulamayan şüpheli, polisin uyarısı üzerine yere yattı. Şüphelinin önce üst aramasını yapan polis, ardından onu kelepçeleyerek götürdü. Taciz edildiğini söyleyen Zeynep C. şikayetçi oldu.

        • 4

          Emniyette ifadesi alınan R.B, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

          Film sahnelerini aratmayan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        'Sur canisi'nden babasına kan donduran sorular!
        'Sur canisi'nden babasına kan donduran sorular!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        Musk: Milyarderler Trump'ın kazanmasından korkuyor
        Musk: Milyarderler Trump'ın kazanmasından korkuyor
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        "Benim dışımda hiç kimse güvende değil"
        "Benim dışımda hiç kimse güvende değil"
        4 çocuk muhafaza altında!
        4 çocuk muhafaza altında!
        Discord'a erişim engeli
        Discord'a erişim engeli
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        Fenerbahçe'de ilk yolcu Levent Mercan!
        Fenerbahçe'de ilk yolcu Levent Mercan!
        Kral Tutankamon’un gizemi!
        Kral Tutankamon’un gizemi!
        Fenomenlik uğruna iki cana kıydı: Makasçı sürücü hakim karşısında
        Fenomenlik uğruna iki cana kıydı: Makasçı sürücü hakim karşısında
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        Kebap diye vatandaşın önüne bunu koymuşlar
        Kebap diye vatandaşın önüne bunu koymuşlar
        Migren ataklarını yenen yiyecekler!
        Migren ataklarını yenen yiyecekler!
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        Yeni bir tür akrep! Eşinin ismini verdi!
        Yeni bir tür akrep! Eşinin ismini verdi!
        Ücret maaş dengesi değişti
        Ücret maaş dengesi değişti
        Habertürk Anasayfa