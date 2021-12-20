Maltepe'de savcıya çarpmışlardı! 2 kişi için 25 yıla kadar hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhuriyet Savcısı M.G'nin koruma kararı bulunan aracı ile 12 Aralık'ta Zümrütevler Mahallesi Pirsultan Abdal Caddesi üzerinde seyir halindeyken, sanıklar Suat Akkaya ve Çetin Akgün'ün içinde bulunduğu aracın hızlı bir şekilde gelip aynasına çarptığı anlatıldı.
Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı M.G'nin aracını yolun sağına çekerek durduğu aktarılan iddianamede, sanıkların otomobil içinde bekleyen müşteki M.G'nin yanına geldikleri, sanıklardan Suat Akkaya'nın "bana yol verecektin" dediği, M.G'nin de "hızlı gelen sensin, aracıma çarpan sensin" dediği kaydedildi.
İddianamede, yaşanan bu durumun ardından sanıklar Suat Akkaya ve Çetin Akgün'ün müşteki Cumhuriyet Savcısı M.G'yi darbettikleri, müştekiye ait araca da tekme atarak zarar verdikleri belirtildi.
Müşteki M.G'nin "vurmayın ben cumhuriyet savcısıyım, sakin olun" demesine rağmen sanıkların "kim olursan ol öldürürüz seni" diyerek tehditte bulunduğu öne sürülen iddianamede, küfür ederek saldırılarına devam eden sanıkların, müştekinin çıkmasına da izin vermedikleri aktarıldı.
İddianamede, Cumhuriyet Savcısı M.G'nin silahı olduğunu söylemesi üzerine sanıklardan birinin elini beline doğru götürüp aracın başından uzaklaştıkları, müşteki savcının da aracından bu şekilde inebildiği kaydedildi.
Adli Tıp Kurumu İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünce düzenlenen raporda müştekinin yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücudunda meydana gelen kemik kırığının hayat fonksiyonlarını hafif derecede etkileyecek nitelikte olduğu belirtildi.
İddianamede, bu kapsamda sanıklar Suat Akkaya ve Çetin Akgün'ün "vücutta kemik kırılmasına neden olacak şekilde kasten yaralama", "tehdit", "mala zarar verme", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hakaret" suçlarından ayrı ayrı 6 yıl 7 ay 15 günden, 25 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Sanıklar ilerleyen günlerde Anadolu 36. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!