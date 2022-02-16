Maltepe'de dün akşam saatlerinde otobüs durağında bir yolcu ile bir grup tekme tokat kavga etti.

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Maltepe Başöğretmen Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağında dün akşam saatlerinde bir yolcu ile bir grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra taraflar tekme tokat kavga etmeye başladı. Duraktaki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı.