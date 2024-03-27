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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın, "şüpheli" olarak ifadesi alındı.

AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, ifadeye çağrılan Maltepe Belediye Başkanı Kılıç, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcılık katına çıkan Kılıç, "şüpheli" olarak ifadesinin alınmasının ardından adliyeden ayrıldı.

İFADESİNDE NELER SÖYLEDİ? DHA'da yer alan habere göre de Kılıç ifadesinde, 2019'da CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı "Bir Tuğla da Sen Koy" bağış kampanyasına 50 bin TL bağış yaptığını, samimi arkadaşlarından da bağışa katkı sağlamak için ricada bulunduğunu söyledi. Kılıç, “Arkadaşım Maltepe Belediye Meclis Üyesi Ercan Konak 50 bin TL, Hüseyin Kalkan 50 bin TL, avukat Vedat Ali Aydın olmak üzere toplam 200 bin TL topladım" dedi. Kılıç, bağış paralarının kendisinde toplandığını, arkadaşlarının bu konuda güvendiklerini belirterek "Topladığım bağış paraların da sürekli olarak yanımda bulunduruyordum. Çünkü bulunduğum ortamda başka bağış yapılırsa onları da bu bağış miktarının üzerine ekleyip bana söylenen kişiye teslim edecektim" dedi.

"MAKBUZ ALMADIM" 9 Aralık 2019'da CHP İstanbul İl Teşkilatından ismini hatırlamadığı biri tarafından arandığını ve bağış parasının belirtilen adrese götürmesini istediklerini söyleyen Ali Kılıç, yemekte olduğu için Melih Morsünbül'ü arayıp yanına çağırdığını, daha sonra küçük çanta içerisinde 200 bin TL'yi vererek adrese götürülmesini istediğini, teslim edilecek herhangi bir isim vermediğini anlattı. Savcının, bağış için herhangi makbuz verilip verilmediği sorusuna Kılıç, "O tarihlerde parti binası alınması için herkes seferber olmuş durumdaydı. Bu nedenle parayı verdiğimiz anda makbuzun alınıp alınmamasının çok önemli olduğunu düşünmedim. Bağış makbuzlarını CHP İstanbul İl Teşkilatının daha sonra bana göndereceğini düşündüm. Bu nedenle vermiş olduğum para karşılığında herhangi bir makbuz veya belge almadım. Aynı şekilde arkadaşlarımdan istemiş olduğum bağış paraları karşılığında kendilerine bir makbuz veya belge vermedim. Bugüne kadar bağışı belgeleyen herhangi bir makbuz tarafıma iletilmedi" dedi.

"SORUMLULUK İL BAŞKANLIĞINA AİTTİR" Savcının, "Bağış kampanyası kapsamında sizden bağış yapmanızı ve bağış toplamanızı isteyen kişi kimdir?" sorusuna Ali Kılıç, kendisinden somut olarak bağış yapmasını isteyen kimsenin olmadığını belirtti. Kılıç, "Zaten kampanya devam ediyordu. Toplantılarda sürekli olarak herkesin imkanları ölçüsünde bu kampanyaya gönüllü olması isteniliyordu. Ben de gönüllü olarak kampanyaya destekte bulundum. Kampanyanın başlatılmasında ve paraların toplanmasında sorumluluk CHP İstanbul İI Başkanlığına aittir. Benim ve arkadaşlarımın yapmış olduğu 200 bin TL'lik bağışa ilişkin başkanlığı nezdinde herhangi bir kayıt olup olmadığını bilmiyorum. Benim nezdinde böyle bir kayıt yoktur. Yine satın alınan il binası için elden ödenen paranın parti gideri olarak kayıtlara girip girmediği hakkında bir bilgim yoktur" diyerek suçlamaları reddetti. Kılıç'ın avukatları da görüntü kayıtlarının yasal olmayan şekilde elde edildiği gerekçesiyle müvekkilleri hakkında takipsizlik kararı verilmesini talep ettiler.

Soruşturma kapsamında, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in de ifade vermesi beklenirken, CHP Parti Meclisi Üyesi Turgay Özcan'ın da ifadeye çağrıldığı öğrenildi. NE OLMUŞTU? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, CHP İstanbul İl Başkanlığının bulunduğu binayı CHP'ye satan Ali Rıza Braka, İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ifadesi alınmıştı.

Söz konusu görüntülerde yer aldığı tespit edilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in "şüpheli", hukuk bürosunun sahibi Gökhan Taşkapan'ın ise "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesinin alındığı soruşturmada, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Danışmanı Melih Morsümbül ile iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım da şüpheli olarak ifade vermişti.