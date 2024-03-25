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CHP’lilere yönelik para sayma soruşturması kapsamında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın özel kalemi ve Küçükçekmece Belediye Başkanı’nın oğlu da şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Özel Kalem Müdürü Melih Morsünbül ifadesinde, “Ali Kılıç, içerisinde bağış paraları olduğunu söylediği çantayı verdi. Belirttiği adrese bırakmamı istedi” dedi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin oğlu Serkan Çebi ise ifadesinde, “Babamın haberi yok” şeklinde konuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP’li yöneticilerin de arasında bulunduğu kişilerin deste deste paralar saydığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından re’sen soruşturma başlatmıştı.

REKLAM Soruşturma kapsamında CHP Eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yardımcısı Özgür Nas, Danışmanı Can Poyraz, İBB Meclis Üyesi Fatih Keleş’in de arasında bulunduğu ikisi bilgisine başvurulan olmak üzere toplam 9 kişi ifade vermişti. Savcı geçtiğimiz cuma günü Küçükçekmece Belediye Başkanının oğlu Serkan Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Danışmanı Melih Morsünbül, işadamı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Aydın'ı şüpheli sıfatıyla çağırmıştı. Şüpheliler savcılığa giderek ifade verdi. “İÇİ PARA DOLU ÇANTAYI MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI’NDAN ALDIM” Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın özel kalemi olduğunu belirten Melih Morsünbül ifadesinde içi para dolu çantayı Kılıç’tan aldığını söyleyerek, “9 Aralık 2019’da Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, beni telefonla aradı, bulunduğu yere çağırdı. Ben de bulunduğu yere gittim. O sırada tanımadığım kişilerle birlikte yemek yiyordu. O sırada bana mini laptop çantası diyebileceğimiz küçük bir çanta içerisinde bir miktar para teslim etti. Çanta içerisinde, kendisinin ve arkadaşlarının (kim olduğunu söylemedi) CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde başlatılan bağış kampanyası kapsamında yaptıkları bağış paraları olduğunu söyledi. Bana çanta ile kağıt üzerinde yazılı bir ofisin adresini verdi ve çantayı oraya götürmemi istedi. Ben çantayı açıp içinde ne kadar para olduğunu saymadım. Sadece bana verdiği talimat üzerine çantayı alarak verilen adrese götürdüm. Adreste görüntülerin çekildiği avukatlık ofisidir.”

ÇANTAKİ PARALAR 200 BİN TL CİVARINDAYDI Ofise gittiğinde CHP İstanbul il Başkan yardımcısı Özgür Nas, İl Başkan Danışmanı Can Poyraz ve belediye meclis üyeliğinden tanıdığı Fatih Keleş’i görünce yanlarına gittiğini söyleyen Morsünbül, “Tam hatırlayamamakla birlikte para çantası il Başkan yardımcısı Özgür Nas‘a teslim ettim. Orada da bana bu paranın il binasının satın alma sürecinde kullanacağını söylediler. Ben de paranın sayılması için yaklaşık 10-15 dakika ofiste bulunduktan sonra tek başıma ofisten ayrıldım. Paralar sayılırken konuşmalardan 200 bin TL civarı olduğunu duydum herhangi bir sorun olup olmadığını sordum. Onlar da olmadığını söylediler. Benim parayı teslim ettiğimi kanıtlayabilecek herhangi bir makbuz, belge veya senet vermediler. Zaten parayı benimle gönderen belediye başkanımız da benden bu şekilde talepte bulunmadı. Kendisi benim amirim olduğu için paranın nereden geldiğini, nasıl temin edildiğini soracak durumda değildim. Ben sadece bana verilen talimatı yerine getirdim. Ertesi gün de kendisine parayı sorunsuz bir şekilde ofiste bulunan kişilere teslim ettiğimi söyledim, paranın sayıldığını ve 200 bin TL civarında olduğunu da ilettim. O da 'tamam' dedi.”

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANININ OĞLU: BABAMIN HABERİ YOK Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin oğlu Serkan Çebi ise kendisinin de yer aldığı para sayma görüntülerine ilişkin verdiği ifadesinde babasının haberi olmadığını söyledi ve şöyle devam etti: “O tarihlerde CHP Küçükçekmece İlçe Başkanı olan Turgay Özcan benim çok eski dostumdur. Kendisi CHP İstanbul İl binasının alınacağını, CHP il örgütünün bu kapsamda bağış kampanyası başlattıklarını, ancak il binası alınması için bir kısım paranın eksik kaldığını, kendisinin de arkadaşları ile (kim olduklarını söylemedi) bir miktar bağış parası topladıklarını söyleyerek topladıkları parayı bir adrese götürmemi istedi. Bana paraları poşet içerisinde verdi. İçerisinde yaklaşık 80-85 bin TL para olduğunu söyledi. Adresi de bir kağıda yazarak verdi. Ben de arkadaşımın ricasını kırmayarak söylediği adrese gittim. Turgay Özcan’ın ismini vererek içeri girdim. Ben gittiğimde masa üstündeki paralar sayılıyordu. Babam Kemal Çebi’nin Turgay Özcan’dan aldığım parayı avukat ofisine götürdüğümden haberi yoktur.”