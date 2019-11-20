Dünya çapında 2016'da patlak veren ve kamuoyunda 'Panama Belgeleri' adıyla anılan kayıtlarda adı geçen Maltalı siyasetçilere yönelik yaptığı haberlerle tanınan ve 2017 yılında suikasta kurban giden gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın davasında bu sabah beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Malta polisi, ülkenin önde gelen işadamlarından Yorgen Fenech'i, soruşturma kapsamında gözaltına aldı. Yapılan açıklamada Fenech'in, 'Gio' adlı yatında sabaha karşı 05.00 sularında, Portomaso Marina açıklarında yakalandığı belirtildi.

Fenech’in Galizia cinayetinde parmağı olduğu iddia ediliyordu.

İTİRAFÇI MI YAKALATTI?

Fenech'in gözaltı haberi, dün Başbakan Joseph Muscat'ın, af karşılığında Galizia cinayetine ilişkin bilgi paylaşmayı teklif eden bir tutuklunun, ifadelerinin cinayeti aydınlatması durumunda Cumhurbaşkanlığı affından yararlanacağını açıklamasının ardından geldi.

Başbakan Muscat, geçen hafta başka bir soruşturma kapsamında Interpol ile Malta polisinin düzenlediği ortak operasyonda yakalanan bir kişinin, Galizia cinayetine ilişkin paylaşacağı bazı bilgiler karşılığında af talep ettiğini ifade etmişti.

Yerel basında çıkan haberlerde söz konusu tutuklunun, Galizia suikastını planlayan ve olayda kullanılan patlayıcıları sağlayanlarla bağlantılı olabileceği iddiaları yer almıştı.

Galizia, 16 Ekim 2017'de Bidnja semtindeki evinin yakınında otomobiline yerleştirilen zaman ayarlı bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetmişti.

ZANLILAR KONUŞMAMIŞTI

Galizia soruşturması kapsamında daha önce tutuklanan Vincent Muscat ile Alfred ve George Degiorgio kardeşlerin bugüne kadar cinayetle ilgili yetkililere tek kelime konuşmadığı ortaya çıkmıştı.

Polis Galizia'yı Muscat'ın takip ettiğini, bombayı da Degiorgio kardeşlerin patlattığını açıklamıştı. Savcılık da bombalı saldırıyı planlayanların başka isimler olduğunu, konuyla ilgili bağlantıları araştırmaya devam ettiklerini duyurmuştu.

Başbakan Muscat, söz konusu üç zanlıyla ilgili bilgi getirene 1 milyon Euro ödül vereceğini söylemişti.