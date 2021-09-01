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Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı Aydın, İzmir, Antalya, Mersin ve Muğla’nın turistik bölgelerindeki mülkiyeti Maliye hazinesine ait olan 31 taşınmaz özelleştirilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı İzmir'in Çeşme ilçesinde 24, Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1, Marmaris ilçesinde 2, Mersin'in Toroslar ilçesinde 2, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1 ve Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 olmak üzere toplam 31 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı.

Bu taşınmazlar, satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçı birlikte uygulanarak özelleştirilecek.

Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2025'e kadar tamamlanacak.