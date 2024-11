Malheiro: Futbolda hata oyunun bir parçası

Trabzonspor’un sezon başında renklerine kattığı sağ bek Pedro Malheiro, “Kimse hata yapmak istemez ama hepimiz hata yapıyoruz ve bunlar da gelişimimizin bir parçası oluyor. Bunlar oyunun bir parçası, ben de oyuncu olarak her zaman yüzde 100'ümü vermeye çalışan biriyim” dedi.

Sezon öncesi transfer döneminde 2 milyon Euro bedelle 4+1 yıllık bir sözleşme ile Trabzonspor’un renklerine kattığı Pedro Malheiro, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Portekiz Ligi'nde istatistiklerde en çok dripling yapan ve ikili mücadele kazanan savunmacılar arasında öne çıkan Malheiro, Trabzonspor'un teklifini duyduğunda hiç tereddüt etmeden gitmek istediğini menajerine ilettiğini ifade etti.

Çalışmayı çok seven bir oyuncu olduğunu ve Trabzonspor’a transfer olduğu Boavista’da her anlamda çok olumlu ve iyi bir sezon geçirdiğini söyleyen Malheiro, “Kulüp gelişmeme yardımcı oldu. Bunların hepsi tabii ki çalışmanın ürünü, ben çalışmayı çok seven bir oyuncuyum. Pozisyonumun gerekliliklerini bireysel olarak çalışırım. Bu da bana çok yardımcı oldu. Oyuncular olarak bizler hep, hafta boyunca maçta en iyimizi verebilmek için çalışıyoruz, ben de aynısını yapıyorum ve bu da bana çok yardımcı oluyor” dedi.

Futbolda hatanın da oyunun bir parçası olduğuna vurgu yapan genç oyuncu, “Kimse hata yapmak istemez ama hepimiz hata yapıyoruz ve bunlar da gelişimimizin bir parçası oluyor. 30 yaşında da 40 yaşında da olsanız mutlaka hata yaparsınız. Bunlar oyunun bir parçası, ben de oyuncu olarak her zaman yüzde 100'ümü vermeye çalışan biriyim. Takımıma en üst seviyede yardımcı olmaya çalışırım. Belki daha iyi hale getirmek isteyebileceğim özelliklerimden bir tanesi olarak, öne daha fazla gitmeyi, daha fazla gol atabilmeyi sayabilirim. Daha fazla asistlerle katkıda bulunmak isterim. Savunma yönümü daha güçlendirmek isterim. Bunları yaptığımda her geçen gün ilerleyip daha iyi bir oyuncu olabilirim diye düşünüyorum” dedi.

‘AİLEM HER ŞEYİN ÖTESİNDE’

Disiplinli biri olduğunu ve her şeyi saatinde yapmayı sevdiğini dile getiren 23 yaşındaki oyuncu, “Ama ‘hayatta neyi affetmezsin’ derseniz buna ‘ihanet’ cevabını verebilirim. Bir arkadaşımın ihaneti, bana zarar vermesi, ya da eşimle olan ilişkimizdeki bir ihanet tabii ki affedilemez. İhanet ya benim onlar için ya da onların benim için önemli olmadıklarının da bir gösterisi bir yandan. Eğer böyle bir şey yaşanacak olursa, bu da kendi yolumda gitmem için önemli bir sinyal olur. Ailem her şeyin ötesinde her zaman 1 numaradadır. Çok paraya, dünyanın en iyi arabasına, her şeye sahip olabilirsiniz ama sizin yanınızda olacak iyi bir aileniz yoksa hayatın da çok bir anlamı olmaz bence” dedi.